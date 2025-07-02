قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمان
السوبر الإيطالي يُقام في السعودية ديسمبر 2025
وسائل إعلام إسرائيلية: مصرع جندي وإصابة 5 في ثلاث عمليات إطلاق نار بقطاع غزة اليوم
عمرو دياب يحتفل بانطلاق ألبوم «ابتدينا» بحفل ضخم بجدة في هذا الموعد
القبض على نجم الترجي التونسي في فرنسا.. تفاصيل
الاحتلال يلغي أوامر إخلاء مستوطنات غلاف غزة بعد تقييمات أمنية
أبو العينين: يجب الاهتمام بالاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة لأنها المستقبل
رسائل الرئيس السيسي لزيلينسكي: الدعوة لحلول دبلوماسية وقف إطلاق النار بغزة وتعزيز التعاون الثنائي
عقب ختام دور الـ16 .. ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025
محافظ البحر الأحمر: دفعنا بـ 35 سيارة إسعاف لاستقبال مصابي حادث حفار البترول
بحضور أبو العينين.. الجبهة الوطنية يعلن آليات اختيار مرشحي الشيوخ
مبروك ياقلب قلبي.. وفاء عامر تهنئ ابنها بتخرجه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يتعاقد مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو من برايتون

برايتون
برايتون
مجدي سلامة

انضم جواو بيدرو إلى تشيلسي قادمًا من برايتون يوم الأربعاء، ليواصل الإنفاق الباذخ للنادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز تحت إدارة المالكين الأمريكيين تود بويهلي وكليرليك كابيتال.

بلغت قيمة صفقة انتقال المهاجم البرازيلي 60 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار)، ووقع عقدًا يمتد حتى عام 2033.

وقال جواو بيدرو: "الجميع يعلم أن هذا نادٍ عريق وله تاريخ عريق. كان لديهم لاعبون رائعون في الماضي، ولديهم لاعبون رائعون الآن. لذا أنا متحمس للانضمام، وكما تعلمون، عندما تكون لاعبًا في تشيلسي، يجب أن تفكر في شيء واحد - الفوز".

انضم جواو إلى تشكيلة تشيلسي في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، وهو مؤهل للعب في ربع النهائي يوم الجمعة ضد بالميراس.

يُعد جواو بيدرو خامس صفقة رئيسية يبرمها تشيلسي هذا الموسم بعد الصفقات السابقة ليام ديلاب، وداريو إيسوغو، وكيندري بايز، ومامادو سار.

تحت قيادة بوهلي وكليرليك، أنفق بطل الدوري الإنجليزي ست مرات ما يزيد عن مليار دولار على الانتقالات، بما في ذلك صفقة قياسية بريطانية لضم إنزو فرنانديز وموسيس كايسيدو.

يأتي انضمام جواو بيدرو في الوقت الذي يستعد فيه تشيلسي للعودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام عامين.

تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا، احتل النادي اللندني المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وهو أعلى مركز يحققه منذ استحواذ بوهلي وكليرليك على مالكه السابق رومان أبراموفيتش، كما فاز بلقب دوري المؤتمرات الأوروبي.

يمكن لتشيلسي أن يُضيف المزيد إلى ذلك في كأس العالم للأندية، لكن التوقعات الموسم المقبل ستكون المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأول تحت قيادة مالكيه الأمريكيين.

سجل جواو بيدرو، البالغ من العمر 23 عامًا، 10 أهداف في 32 مباراة مع برايتون الموسم الماضي، وسجل 30 هدفًا على مدار عامين مع النادي.

وهو آخر لاعب يغادر برايتون إلى تشيلسي في صفقة ضخمة خلال السنوات الأخيرة، بعد صفقات ضم مارك كوكوريلا وروبرت سانشيز وكايسيدو.

كما تُمثل هذه الصفقة ربحًا كبيرًا لبرايتون بعد تعاقده مع جواو بيدرو من واتفورد مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار) في عام 2023.

جواو بيدرو تشيلسي دوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

مخالفة مرورية

سحب رخصة القيادة من سائق السيارة في هذه الحالة بقانون المرور

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

رئيس الأساقفة يزور الأنبا مكاريوس أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس

الأنبا ديسقورس

تجليس الأنبا ديسقورس في دير الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ بألمانيا

ضوابط العمرة

شروط الإشراف على العمرة لـ شركات السياحة

بالصور

تصدر الترند.. أهمية تحليل الهوموسيستين

علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط

نشرة المرأة والمنوعات| الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر.. أعشاب لعلاج التوتر.. وأخطاء تجنبيها فى طهي المكرونة تساعد على رفع السكر فى الدم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إلقاء ٥٥٠ ألفا من زريعة أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بههيا ومويس بالزقازيق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد