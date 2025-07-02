تشيلسي يتعاقد مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو من برايتون

انضم جواو بيدرو إلى تشيلسي قادمًا من برايتون يوم الأربعاء، ليواصل الإنفاق الباذخ للنادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز تحت إدارة المالكين الأمريكيين تود بويهلي وكليرليك كابيتال.

بلغت قيمة صفقة انتقال المهاجم البرازيلي 60 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار)، ووقع عقدًا يمتد حتى عام 2033.

وقال جواو بيدرو: "الجميع يعلم أن هذا نادٍ عريق وله تاريخ عريق. كان لديهم لاعبون رائعون في الماضي، ولديهم لاعبون رائعون الآن. لذا أنا متحمس للانضمام، وكما تعلمون، عندما تكون لاعبًا في تشيلسي، يجب أن تفكر في شيء واحد - الفوز".

انضم جواو إلى تشكيلة تشيلسي في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، وهو مؤهل للعب في ربع النهائي يوم الجمعة ضد بالميراس.

يُعد جواو بيدرو خامس صفقة رئيسية يبرمها تشيلسي هذا الموسم بعد الصفقات السابقة ليام ديلاب، وداريو إيسوغو، وكيندري بايز، ومامادو سار.

تحت قيادة بوهلي وكليرليك، أنفق بطل الدوري الإنجليزي ست مرات ما يزيد عن مليار دولار على الانتقالات، بما في ذلك صفقة قياسية بريطانية لضم إنزو فرنانديز وموسيس كايسيدو.

يأتي انضمام جواو بيدرو في الوقت الذي يستعد فيه تشيلسي للعودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام عامين.

تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا، احتل النادي اللندني المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وهو أعلى مركز يحققه منذ استحواذ بوهلي وكليرليك على مالكه السابق رومان أبراموفيتش، كما فاز بلقب دوري المؤتمرات الأوروبي.

يمكن لتشيلسي أن يُضيف المزيد إلى ذلك في كأس العالم للأندية، لكن التوقعات الموسم المقبل ستكون المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأول تحت قيادة مالكيه الأمريكيين.

سجل جواو بيدرو، البالغ من العمر 23 عامًا، 10 أهداف في 32 مباراة مع برايتون الموسم الماضي، وسجل 30 هدفًا على مدار عامين مع النادي.

وهو آخر لاعب يغادر برايتون إلى تشيلسي في صفقة ضخمة خلال السنوات الأخيرة، بعد صفقات ضم مارك كوكوريلا وروبرت سانشيز وكايسيدو.

كما تُمثل هذه الصفقة ربحًا كبيرًا لبرايتون بعد تعاقده مع جواو بيدرو من واتفورد مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار) في عام 2023.