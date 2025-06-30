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بايرن ميونخ يتأهل لمواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالميراس أمام تشيلسي وسان جيرمان مع بايرن.. تحديد أول مباراتين في ربع نهائي المونديال

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
رباب الهواري

تحددت أول مباراتين في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم ٢٠٢٥ المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
 

وتأهل للدور ربع النهائي لمونديال الأندية حتى الآن أربعة فرق هي: بالميراس البرازيلي، وتشيلسي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني.

وصعد بالميراس البرازيلي لدور الثمانية بعد فوزه على مواطنه بوتافوجو بهدف دون رد، فيما تأهل تشيلسي عقب تغلبه على بنفيكا البرتغالي بنتيجة ٤-١، وذلك ضمن منافسات دور الـ١٦ للمونديال.

كما حجز فريق باريس سان جيرمان مقعده في الدور ربع النهائي بعد فوزه السهل على إنتر ميامي الأمريكي بأربعة أهداف دون مقابل، ثم لحق به بايرن ميونخ الذي تأهل لدور الثمانية بعد الانتصار على فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة ٤-٢، ليكون آخر المتأهلين لربع النهائي.

وتحددت بذلك أول مواجهتين في الدور ربع النهائي لمونديال الأندية، حيث سيلتقي بالميراس البرازيلي مع تشيلسي الإنجليزي فجر يوم السبت المقبل على ملعب "لينكولن فيلد"، فيما سيلعب باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بايرن ميونخ الألماني مساء نفس اليوم على ملعب "مرسيدس بينز".

باريس سان جيرمان بايرن ميونخ تشيلسي بالميراس اخبار الرياضة

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