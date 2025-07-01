تشيلسي يقترب من ضم جواو بيدرو مقابل 60 مليون إسترليني بعقد حتى 2032

بات نادي تشيلسي الإنجليزي على أعتاب إتمام صفقة هجومية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بضم المهاجم قادمًا من صفوف برايتون، في إطار مساعي "البلوز" لتعزيز الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن بيدرو اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح اليوم، الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتواجد تشيلسي حاليًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وقال رومانو إن توقيع العقود سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة، بعقد طويل الأمد يمتد حتى يونيو 2032، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها النادي اللندني للاعب البرازيلي الواعد.

وتبلغ قيمة الصفقة 55 مليون جنيه إسترليني تُدفع مباشرة إلى برايتون، إضافة إلى 5 ملايين إسترليني كحوافز مرتبطة بالأداء، ليصل إجمالي الصفقة إلى 60 مليونًا.

ويُعد جواو بيدرو أحد أبرز مواهب البريميرليغ في الموسم الماضي، حيث لفت الأنظار بقوة بأدائه مع برايتون، كما شارك دوليًا مع منتخب البرازيل في 3 مباريات منذ ظهوره الأول في نوفمبر الماضي، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية، قبل أن يحسم تشيلسي الصراع بضمه رسميًا.

وتزامن الإعلان عن قرب إتمام الصفقة مع فوز تشيلسي الكبير على بنفيكا بنتيجة 4-1 في ثمن نهائي كأس العالم للأندية، ليحجز البلوز مقعدهم في الدور ربع النهائي حيث سيواجهون بالميراس البرازيلي في مواجهة مرتقبة.