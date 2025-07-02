باير ليفركوزن يتعاقد مع مدافع ليفربول رسميا

استبدل باير ليفركوزن قائده السابق جوناثان تاه بجاريل كوانساه من ليفربول، في صفقة قياسية للنادي لمدافع.

وقّع كوانساه، البالغ من العمر 22 عامًا، عقدًا حتى يونيو 2030، وسيرتدي قميص تاه السابق رقم 4، وفقًا لما أعلنه النادي الألماني يوم الأربعاء.

تُقارب قيمة الصفقة، التي تجاوزت 30 مليون يورو (35.3 مليون دولار)، والتي ترتفع إلى 40 مليون يورو (47 مليون دولار) مع المكافآت، تقريبًا ما وافق ليفربول على دفعه لليفركوزن مقابل الظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونغ في مايو.

ووفقًا للتقارير، حصل ليفربول على خيار إعادة شراء كوانساه مقابل أكثر من 60 مليون يورو (70.6 مليون دولار) بعد موسمين قضاهما في ليفركوزن.

كما باع ليفركوزن نجمه فلوريان فيرتز إلى ليفربول الشهر الماضي مقابل مبلغ قياسي في الدوري الألماني.

انتقل تاه إلى بايرن ميونخ، غريمه في الدوري، بعد انتهاء الموسم، بعد رفضه تمديد عقده. أمضى تاه عقدًا من الزمن في ليفركوزن، وكان عنصرًا أساسيًا في الفريق الذي فاز بالدوري الألماني وكأس ألمانيا دون هزيمة في موسم 2023-2024.

فاز كوانساه ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا مع إنجلترا الأسبوع الماضي، لكنه لم يتمكن من ترسيخ مكانته كلاعب أساسي في ليفربول، متفوقًا على فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتي.

قال سيمون رولفز، المدير الرياضي لليفركوزن، عن كوانساه: "أحد أبرز المدافعين الإنجليز الواعدين. إنه سريع، رشيق، ولاعب كرة قدم جيد".

وأضاف: "لقد ترك بالفعل تأثيرًا رائعًا في دفاع ليفربول الذي يهيمن عليه لاعبون من الطراز العالمي. مع جاريل، يكتسب دفاعنا ديناميكية وسرعة وصلابة كبيرة في التصدي، وهو لبنة أساسية أخرى في بناء الفريق".

يشرف رولفز على تغييرات كبيرة في ليفركوزن بعد رحيل المدرب تشابي ألونسو إلى ريال مدريد.

رحل كل من فيرتز وتاه وفريمبونغ، ​​وبدأ رولفز في التعاقد مع لاعبين شباب واعدين لتعويض رحيلهم.

وتعاقد ليفركوزن الأسبوع الماضي مع عبد الله فاي مقابل 3 ملايين يورو (3.5 مليون دولار) من نادي بي كي هاكن السويدي، ومن المتوقع أن ينتقل المدافع السنغالي البالغ من العمر 20 عامًا على سبيل الإعارة للموسم المقبل.

وكان ليفركوزن قد أعلن سابقًا عن تعاقده مع أكسل تابي، لاعب منتخب فرنسا للشباب، في صفقة انتقال حر من فريق باريس سان جيرمان تحت 19 عامًا، وإبراهيم مازا، البالغ من العمر 19 عامًا، من هيرتا برلين، والمدافع تيم أورمان، البالغ من العمر 21 عامًا، من بوخوم الهابط. وأُعير أورمان على الفور إلى بطل النمسا شتورم غراتس لموسم كامل.

كما تعاقد ليفركوزن مع حارس مرمى هولندا مارك فليكن من برينتفورد، بينما عُيّن مدرب مانشستر يونايتد السابق إريك تين هاج بديلًا لألونسو.