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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش مصدق اللي عمله..إعلامي يشيد بـ مستوى الهلال السعودي أمام مانشستر

الهلال السعودي
الهلال السعودي
يارا أمين

أشاد الإعلامي عبدالرحمن مجدي، بأداء الهلال السعودي أمام مانشستر سيتي بمباراة كأس العالم للأندية، والتي انتهت بفوز الهلال.

وكتب عبدالرحمن مجدي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الواحد مش متخيل و مش مصدق اللي عمله الهلال مع السيتي، تحس ان لعيبة الهلال، اللي هي أصلا جاية من المستوى التنافسي ده، كان واحشها الرتم العالي و الكورة اللي من النوع ده و ده ظهر أوي في ماتشين الريال و السيتي، مش بس فكرة انك بتلاعب فريق كبير فعايز تعمل تاريخ لا، تحس انهم مستمتعين باللعب في مستوى كان واحشهم”.

واختتم: "اللي عمله الهلال هايكون نقطة تحول للدوري السعودي و هاتدي الفكرة مصداقية غير طبيعية.. الصرف في السعودية مش زيه زي الصرف في الصين زمان أو اي بلد تانية، القصة نتيجتها بتتبروز بنسخة تاريخية و نتائج لم يقدمها فريق عربي قبل كده".

مكافأة للاعبي الهلال السعودي

منحت إدارة نادي الهلال السعودي لاعبي الفريق، مكافأة خاصة، بعد التأهل التاريخي على حساب مانشستر سيتي، للدور ربع النهائي في كأس العالم للأندية.

ووفقًا لمصادر خاصة لصحيفة «الرياضية» السعودية، فإن المكافأة قدرها 2 مليون ريال لكل لاعب، تقديرًا للأداء البطولي والانتصار التاريخي الذي حققه الفريق على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، في مواجهة مثيرة أقيمت فجر الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

كما يشمل هذا القرار، تحفيز اللاعبين بعد الأداء اللافت الذي أسفر عن تأهل الهلال إلى ربع نهائي البطولة.

وضرب الهلال موعدًا قويًا مع فلومينينسي البرازيلي، الذي تجاوز إنتر ميلان بهدفين دون رد، في مواجهة مرتقبة ستقام على ملعب كامبينج وورلد في أورلاندو، مساء الجمعة المقبلة.

عبدالرحمن مجدي الهلال السعودي مانشستر سيتي كأس العالم للأندية فيسبوك

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