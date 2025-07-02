ياسين بونو ضمن تشكيل الأفضل في دور ال16 بكأس العالم للأندية

تواجد ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي في تشكيل الأفضل لدور ال16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وحسب موقع "Whoscored" العالمي المتخصص في الإحصائيات،فإن التشكيلة المثالية لدور الـ16 من كأس العالم للأندية شهدت تواجد الحارس المغربي بجانب 3 لاعبين من مانشستر سيتي الذي ودع البطولة.

وجاءت التشكيلة المثالية لدور الـ16 كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال)

خط الدفاع: ريان آيت نوري (مانشستر سيتي) - نيكولاس أوتامندي (بنفيكا) - ألكسندر باربوزا (بوتافوجو) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

خط الوسط: بيدرو نيتو (تشيلسي) - سافينيو (مانشستر سيتي) - دوكو (مانشستر سيتي) - مايكل أوليز (بايرن ميونخ)

خط الهجوم: هاري كين (بايرن ميونخ) - فران جارسيا (ريال مدريد).

وتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية كل من، فلومينينسي البرازيلي، الهلال السعودي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد الإسباني، بالميراس البرازيلي، بروسيا دورتموند الألماني، وتشيلسي الإنجليزي.