الدردير : اعتقال لاعب النادي الترجي بالعاصمة الفرنسية والسبب غير معروف

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير اعتقال النجم الجزائري " يوسف بلايلي " لاعب النادي الترجي في مطار رواسي شارل ديغول الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكتب عمرو الدرير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"اعتقال النجم الجزائري " يوسف بلايلي " لاعب النادي الترجي في مطار رواسي شارل ديغول الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس ، دون أن تتضح بعد أسباب هذا التوقيف المفاجئ .. ".

وأضاف :"وحتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات الفرنسية أو من ممثلي اللاعب لتوضيح خلفيات الحادثة".



علق التونسي نبيل معلول، المدير الفني لنادي الترجي التونسي السابق، على أداء فريقه أمام لوس أنجلوس في مباراة كأس العالم للأندية 2025.



وقال نبيل معلول، في تصريحات عبر برنامج "رقم 10" على القناة الأولى: "الترجي التونسي قدم عرضا مميزا جدًا أمام لوس أنجلوس واستحق الفوز".



واضاف: "يوسف البلايلي في أفضل فورمة فنية وقدم مستوى رائع أمام منافسه الأمريكي".