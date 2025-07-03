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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من عبدالرزاق حمد الله بعد انضمامه إلى الهلال السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي
يمنى عبد الظاهر

علّق اللاعب المغربي، عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، على انضمامه إلى نادي الهلال السعودي، على سبيل الإعارة، معربًا عن سعادته بالانتقال إلى الزعيم.


وأعلن نادي الهلال السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية، عن تعاقده رسميًا مع اللاعب عبدالرزاق حمد الله على سبيل الإعارة.

عبدالرزاق حمد الله يعلق على انتقاله إلى الهلال السعودي

وقال حمد الله في تصريحاته عبر الحساب الرسمي للنادي: "السلام عليكم، أنا سعيد للغاية، بالانضمام لفريق الهلال فريق كبير يمثل المملكة أفضل تمثيل".

وأضاف: “إن شاء الله أحاول جاهدا قدر المستطاع أن أقدم الإضافة مع اللاعبين لنسير بعيد في هذه البطولة”.

ويستعد النجم المغربي، للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي،في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، القادمة في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزعيم أمام فلومينينسي في ربع نهائي مونديال الأندية، في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 4 يوليو الجاري.

اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الشباب نادي الهلال السعودي فلومينينسي البرازيلي نهائي كأس العالم

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