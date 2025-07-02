طاقم تحكيم مواجهة الهلال وفلومينينسي في مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الهلال السعودي أمام فلومينينسي البرازيلي، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويخوض الهلال اللقاء المرتقب؛ بعد تأهله التاريخي على حساب مانشستر سيتي، في مواجهة مثيرة انتهت لصالح الفريق السعودي بنتيجة 4-3.

وتقام مباراة الهلال وفلومينينسي يوم الجمعة المقبل، الموافق 5 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن منافسات ربع النهائي للبطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأسند "فيفا" إدارة اللقاء إلى الحكم الهولندي داني ماكيلي، على أن يعاونه كل من هيسيل ستيجسترا وجان دي فريس كمساعدين، فيما سيكون سعيد مارتينيز حكمًا رابعًا، ووالتر لوبيز حكمًا خامسًا.

وكان داني ماكيلي قد أدار مباراة الهلال أمام باتشوكا المكسيكي في دور المجموعات من البطولة، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد، مما يمنح الفريق السعودي دفعة معنوية قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل أمريكا الجنوبية.