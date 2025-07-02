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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام :الأهلي يبحث عن مدير تعاقدات جديد خلفا لـ أمير توفيق

الأهلي
الأهلي
علا محمد

كشف الإعلامي أمير هشام عن بحث النادي الأهلي مدير تعاقدات جديد خلفا لـ أمير توفيق .

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”الأهلي يبحث عن مدير تعاقدات جديد، خلفا لـ أمير توفيق الذي رحل عن المنصب في وقت سابق”.

وأضاف :كطوال الفترة الماضية كان هناك بعض العاملين في قطاع الكرة الذين يقومون بمهام التعاقدات ما بين هاني رمزي وأسامة هلال وغيرهم".

وتابع :"أمير توفيق كان يبذل مجهودات كبيرة في ملف التعاقدات، ونجح في حسم العديد من الصفقات على مدار عدة مواسم".

وختم :"محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومسئولي النادي، يبحثون عن مدير تعاقدات جديد يتولى المنصب رسميًا خلال المرحلة المقبلة".

الإعلامي أمير هشام مدير تعاقدات أمير توفيق الأهلي محمود الخطيب

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