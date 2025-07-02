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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يضع محمود الجزار ضمن حساباته.. وملف شكري محسوم

الاهلي
الاهلي
حسن العمدة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي يسعى لتدعيم خط الدفاع والظهير الأيسر، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة مع ياسين مرعي، لكن هناك مهلة لحسم التعاقد مع اللاعب.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: في حالة عدم انتهاء صفقة ياسين مرعي سيتجه الأهلي لضم محمود الجزار مدافع البنك الأهلي.

وأضاف: جون إدوارد يضغط بقوة لخطف ياسين مرعي لصفوف الزمالك، والمفاوضات ما زالت مستمرة من جانب الأهلي، وفي حال عدم التوصل لاتفاق معه سيتجه مسئولو القلعة الحمراء لضم الجزار من البنك الأهلي.

وأكمل: محمود الجزار يتبقى في عقده موسمًا واحدًا، ومن الوارد الدخول في مفاوضات قوية لضمه حال عدم ضم ياسين مرعي.

وأكد: محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، فأن الأمر محسوم بضم اللاعب، وينتظر الاتفاق على الصفقات التبادلية.

وزاد: بعد حسم صفقة شكري والمدافع، فأن الأهلي لن يضم لاعبين آخرين.

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