مكافأة خاصة للاعبي الهلال السعودي بعد الفوز التاريخي على مانشستر سيتي

منحت إدارة نادي الهلال السعودي لاعبي الفريق، مكافأة خاصة، بعد التأهل التاريخي على حساب مانشستر سيتي، للدور ربع النهائي في كأس العالم للأندية.

ووفقًا لمصادر خاصة لصحيفة «الرياضية» السعودية، فإن المكافأة قدرها 2 مليون ريال لكل لاعب، تقديرًا للأداء البطولي والانتصار التاريخي الذي حققه الفريق على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، في مواجهة مثيرة أقيمت فجر الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

كما يشمل هذا القرار، تحفيز اللاعبين بعد الأداء اللافت الذي أسفر عن تأهل الهلال إلى ربع نهائي البطولة.

وضرب الهلال موعدًا قويًا مع فلومينينسي البرازيلي، الذي تجاوز إنتر ميلان بهدفين دون رد، في مواجهة مرتقبة ستقام على ملعب كامبينج وورلد في أورلاندو، مساء الجمعة المقبلة.