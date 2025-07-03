ريال مدريد الأكثر ربحا في مونديال 2025.. وترتيب متأخر لـ الأهلي

تصدر نادي ريال مدريد الإسباني، قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للأرباح في بطولة كأس العالم 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ريال مدريد هو الآن النادي الأكثر ربحًا في كأس العالم للأندية، بعد 12.1 مليون يورو ضمنها من بلوغ ربع النهائي، وبالتزامن مع خروج مانشستر سيتي من البطولة، تصدّر الملكي قائمة الأندية الأكثر ربحًا بـ 55.2 مليون يورو، منها 31.4 مليون يورو التي حصل عليها النادي نظير المشاركة في البطولة.

وسيحصل ريال مدريد على مكافأة جديدة قيمتها 19.4 مليون يورو، حال التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية.

وجاء الأهلي في المركز الـ25 في القائمة بـ10.1 مليون يورو، بعد احتلاله المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى بنقطتين.

أرباح الأندية في المونديال

ريال مدريد – 55.2 مليون يورو

بايرن ميونيخ – 52.3 مليون يورو

باريس سان جيرمان – 50.3 مليون يورو

تشيلسي – 48.3 مليون يورو

مانشستر سيتي – 46.3 مليون يورو

بوروسيا دورتموند – 46.2 مليون يورو

بالميراس – 36.1 مليون يورو

فلومينينسي – 35.1 مليون يورو

إنتر ميلان – 32.9 مليون يورو

الهلال – 31.1 مليون يورو

يوفنتوس – 28 مليون يورو

بنفيكا – 26.9 مليون يورو

فلامنجو – 25 مليون يورو

بوتافوجو – 24.1 مليون يورو

أتلتيكو مدريد – 23 مليون يورو

مونتيري – 20 مليون يورو

إنتر ميامي – 19 مليون يورو

ريفر بليت – 16.1 مليون يورو

بوكا جونيورز – 15.1 مليون يورو

بورتو – 15.1 مليون يورو

ريد بول سالزبورج – 14 مليون يورو

ماميلودي صنداونز – 11.1 مليون يورو

الترجي الرياضي – 10.2 مليون يورو

العين – 10.2 مليون يورو

الأهلي – 10.1 مليون يورو

لوس أنجلوس إف سي – 9.2 مليون يورو

سياتل ساوندرز – 8.3 مليون يورو

باتشوكا – 8.3 مليون يورو

أولسان هيونداي – 8.3 مليون يورو

أوراوا ريد دايموندز – 8.3 مليون يورو

الوداد – 8.3 مليون يورو