أمير هشام: شرط جون إدوارد وراء التعاقد مع مدير كرة من خارج الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك اشترط التعاقد مع مدير كرة من خارج النادي، بعدما أصر بعض أعضاء المجلس على ضرورة وجود مديرا للكرة في الفريق الأول.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: عبدالناصر محمد الأقرب لمنصب مدير الكرة وهناك جلسات عقدت معه خلال الساعات الماضية.

وأضاف: جون إدوارد يرغب في جلب حسن جمعة من أجل تولي منصب مدير شئون اللاعبين أيضا.

وزاد: جون إدوارد كان يعارض فكرة وجود مدير كرة من الأساس، وبعد إصرار المجلس على ضرورة وجوده، تم الاتفاق مع عبدالناصر محمد.