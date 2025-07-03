هاني رمزي: أسد الحملاوي يجب ضمه للأهلي.. وشريف سيكون إضافة قوية للهجوم

أكد هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد شريف مهاجم جيد وسيكون إضافة للأهلي، كما أنه يعلم حجم المنافسة القوية داخل صفوف الفريق الأحمر في وجود وسام أبو علي وجراديشار.

وقال رمزي، عبر برنامج “بلس 90” على قناة “النهار” الفضائية: “شريف متحمس للعودة للأهلي مجددًا، ويعلم حجم المنافسة الموجودة حاليًا، وهو أمر جيد لصالح الفريق في ظل ارتباطه بمنافسات قوية محليا وقاريًا”.

وأضاف: “أسد الحملاوي كان من ضمن الترشيحات في الأهلي بعد التعاقد مع وسام أبو علي، كنا نبحث عن لاعبين (فلسطينين) مزدوجي الجنسية، وقمنا بالاستفسار عنه بالفعل، لكنه لم يكن الخيار الأول بالنسبة لنا، ولم يتم عرضه على مارسيل كولر.. وهو لاعب جيد وصغير السن ويجيد ضربات الرأس، وقادر على اللعب في مركز 10 لأنه متحرك بشكل جيد”.

وأكمل: “في رأيي أن أسد الحملاوي سيكون صفقة جيدة للأهلي، ولا مانع مطلقا من التعاقد معه مطلقًا، وهو يعامل معاملة اللاعب المصري، وسيكون مكسبا كبيرا للنادي مستقبلا”.