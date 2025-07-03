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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لو ماردونا هيبطل.. رسائل نارية من أيمن يونس بشأن نجم الزمالك

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

وجه أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، رسائل نارية بشأن مصطفى شلبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال أيمن يونس، في تصريحات لبرنامج “ملعب أون”، المذاع عبر فضائية “اون سبورتس”: "مصطفى شلبي، اتظلم كتير والناس هاجمته بعنف لو مارادونا هيبطلوه كورة".

وأضاف: "الضغوط النفسية واللي تعرضله مصطفى شلبي، من الناحية الإنسانية تدمر مارادونا لو هو في الملعب معانا، تريقة واستهانة وهو مش ذنبه".

وتابع: “هو ذنبه إن النادي اشتراه ودفع فيه فلوس، هو كان مؤثر مع إنبي ونادي الزمالك شاف أنه يقدر يعمل حاجة لكنه لم ينسجم، لأن عقله بره مع السوشيال ميديا”.

وأتم: “أنا مع رحيل مصطفى شلبي، في الميركاتو الصيفي لصالحه”.

 

أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق مصطفى شلبي رحيل مصطفى شلبي الميركاتو الصيفي

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