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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يبدأ استعداداته للموسم الجديد.. والمعسكر المحلي ينطلق 20 يوليو

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أعلن الإعلامي جمال الغندور، من خلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور”، أن فريق الزمالك سيستأنف تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل، وذلك في إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة إدارة النادي لتهيئة اللاعبين بدنيًا وفنيًا بعد فترة التوقف. 

معسكر الإعداد يبدأ في 20 يوليو

وأشار الغندور إلى أن الزمالك سيبدأ معسكره التحضيري اعتبارًا من يوم 20 من الشهر الجاري. وسيكون المعسكر بمثابة مرحلة مكثفة من الإعداد تشمل تدريبات بدنية وفنية وخوض عدد من المباريات الودية، وذلك بهدف رفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم.

المعسكر سيُقام داخل مصر

وأكد الغندور أن المعسكر حتى الآن سيُقام داخل مصر، ولن يتم تنظيمه خارج البلاد كما كان الحال في بعض المواسم السابقة. ولفت إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الحالي يرى أن إقامة المعسكر محليًا سيكون كافيًا لتحقيق الأهداف المطلوبة من هذه المرحلة، خاصة مع توفر الإمكانيات اللازمة.

خطة فنية متكاملة للموسم الجديد

وتسعى إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع الجهاز الفني إلى وضع خطة إعداد قوية تساهم في تصحيح مسار الفريق بعد التحديات التي واجهها الموسم الماضي. ومن المنتظر أن تشمل فترة الإعداد تمارين مكثفة، وبرنامجًا خاصًا لبعض اللاعبين الذين يعانون من إصابات أو تراجع في المستوى، استعدادًا للمنافسة بقوة على كافة البطولات في الموسم الجديد.

مع عودة الفريق إلى التدريبات والمعسكر المحلي المنتظر، يأمل جمهور الزمالك في بداية مختلفة وأكثر استقرارًا فنيًا وإداريًا، تؤسس لموسم ناجح يعود فيه الفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية


 

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