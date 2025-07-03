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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق يرد بشأن مصير شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا
يمنى عبد الظاهر

كشف أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، عن رأيه في اعتزال محمود عبدالرازق “شيكابالا”، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لعب كرة القدم في الفترة الجارية، أو استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

وهناك أصوات داخل نادي الزمالك تطالب باعتزال كرة القدم وعدم استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال أيمن يونس، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية “اون سبورتس”: “النجوم هما اللي يختاروا توقيت الاعتزال، عيب إن احنا نقولهم”.

وأضاف: “شيكابالا، نجم من نجوم تاريخ الزمالك والكرة المصرية، لازم هو اللي يقول، هو اللي يقدر يحدد إذا كان قادرًا على الاستمرار في الملاعب الموسم المقبل من عدمه”.

وتابع: “مش أي حد يقول لشيكابالا، اعتزل، أنا أقول لواحد غير مؤثر مع نادي الزمالك، لكن شيكابالا، حاجة كبيرة جوه نادي الزمالك ومؤثر، ومن حقه أن يحدد توقيت اعتزاله”.

أيمن يونس اعتزال محمود عبدالرازق شيكابالا تاريخ الزمالك

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