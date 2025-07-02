أحمد حسن: شيكابالا سيحصل على قيمة عقده كاملة حال اعتزاله مع الزمالك

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، عن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك في حال قرر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم، إعلان اعتزاله داخل صفوف النادي الأبيض.

وكتب حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "شيكابالا، حال اعتزاله مع الزمالك، سيحصل على قيمة عقده كاملة عن الموسم المقبل".

ويُعد شيكابالا أحد الرموز التاريخية لنادي الزمالك، ويمتد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، وسط توقعات باقتراب إعلانه الاعتزال خلال الفترة القادمة.

وكشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مفاجأة بشأن اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكتب أحمد حسن: “مصدر: الزمالك سينظم مباراة اعتزال كبرى لشيكابالا حال اعتزاله”.

وكشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مفاجأة بشأن اعتزال اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكتب خالد طلعت: “مفاجأة مدوية بالصور.. موقع ترانسفير ماركت يعلن رسميا اعتزال شيكابالا”.

وأعلن موقع “ترانسفير ماركت” العالمي الشهير عن اعتزال نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا بصورة رسمية بتاريخ أمس، الثلاثاء 1 يوليو.

ونشر الموقع قائمة الزمالك للموسم الجديد، والتي خلت من اسم النجم شيكابالا، ونشر الموقع على صفحة اللاعب صورة حذاء معلق وكتب عليها “مُعتزل”.