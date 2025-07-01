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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت يكشف عن اعتزال شيكابالا رسميا .. بالصور

شيكابالا
شيكابالا
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن اعتزال اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"مفاجأة مدوية بالصور .. موقع ترانسفير ماركت يعلن رسميا اعتزال شيكابالا.

أعلن موقع ترانسفير ماركت العالمي الشهير عن اعتزال نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا بصورة رسمية بتاريخ يوم الثلاثاء 1 يوليو

ونشر الموقع قائمة الزمالك للموسم الجديد والتي خلت من اسم النجم شيكابالا ، ونشر الموقع على صفحة اللاعب صورة حذاء معلق وكتب عليها (مُعتزل)".

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن وجود حالة من الانقسام داخل نادي الزمالك بشأن مستقبل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم، مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم القادم.

وقال شلبي، خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن لجنة التخطيط بالنادي تتمسك باستمرار شيكابالا لموسم جديد، نظرًا لدوره القيادي داخل غرفة الملابس وخبراته الطويلة مع الفريق.

وأوضح أن الساعات الأخيرة شهدت خلافات واضحة داخل مجلس الإدارة، حيث تطالب بعض الأصوات برحيل اللاعب وإعلان اعتزاله، وهو ما يرفضه اللاعب، الذي يشعر بأن هناك محاولات للضغط عليه لإنهاء مشواره الكروي.

وأشار شلبي إلى أن شيكابالا سيحسم قراره النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

شيكابالا الزمالك خالد طلعت

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