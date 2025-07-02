بالونة اختبار .. عبد الواحد السيد يعلق على أنباء اعتزال شيكابالا

علق عبد الواحد السيد، مدير الكرة السابق في نادي الزمالك، على أنباء اعتزال قائد الفريق محمود شيكابالا.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات تلفزيونية: “شيكابالا هو اللي يحدد يكمل ولا لأ ولازم حد يقعد معاه ويتقال إن السنادي محتاجك ولا لأ”.

وأكمل: “إنما تسبها للإعلام وكدة، يوم مكمل تاني يوم مش مكمل، وممكن تكون كدة بالونة اختبار”.

واعتذر عبد الواحد السيد نائب المشرف العام على قطاع الناشئين بنادي الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية .

وأكد عبد الواحد السيد أنه اعتذر عن عدم الاستمرار في قطاع الناشئين بعد جلسة مع حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي.

وأضاف أنه فضل الابتعاد عن النادي خلال الفترة الحالية للتفرع في العمل بمجال الإعلام، مضيفاً أن حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك تفهم موقفه ووافق على رحيله عن قطاع الناشئين.