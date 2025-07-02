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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب فلسطيني .. أحمد حسن يزف بشرى لجمهور الزمالك

أحمد حسن
أحمد حسن
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن اقتراب نادي الزمالك من حسم أولى صفقاته. 

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "الفلسطيني آدم كايد يقترب من الانضمام إلى الزمالك".

وكان قد أكد الإعلامي كريم رمزي، أن آدم كايد المهاجم الفلسطيني على رادار الزمالك في الميركاتو الصيفي،  وهو يلعب في صفوف بريدا السويدي.

وأكمل أن نادي الزمالك يرغب في رحيل سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: سيف الجزيري عايز يكمل مع نادي الزمالك، والزمالك رغبته رحيل سيف الجزيري

وأضاف: الزمالك حاليا يبحث عن عرض لسيف الجزيري لعدم فسخ تعاقده بسبب استمرار تعاقده مع الزمالك موسمين، وحال فشل الزمالك في جلب عرض لسيف الجزيري، اللاعب سيستمر في صفوف الزمالك بشكل طبيعي.

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