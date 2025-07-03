نفسي مسدودة.. طارق يحيى يهاجم مجلس الزمالك بسبب عبد الناصر محمد

هاجم طارق يحيى نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء، بسبب إسناد منصب مدير الكرة لـ عبدالناصر محمد، مدير الكرة السابق بنادي إنبي.

وقال طارق يحيى نحم الزمالك السابق في تصريحات إعلامية عبر شاشة “النهار”: "أنا قرفان ونفسي مسدودة ومش عايز اتكلم، لأن كتير أوي اللي بيحصل في الزمالك ده الصراحة".

وتابع: "مع احترامي ليهم، لكن مين حسن جمعة وعبدالناصر محمد وأيمن الرمادي اللي دخلوا الزمالك دول؟ يعني إيه تاريخهم مع نادي الزمالك؟"، مشيرا: "الوضع بقى صعب، ومش عارف انتوا هتوصلونا لإيه، وإحنا صابرين علشان خاطر النادي ومستحملين وساكتين على كوارث كبيرة بتحصل".

وأتم: “أنا ما اعترضتش على جون إدوارد، وانت ممكن تجيب مدير رياضي مكنش ليه علاقة بالكورة من أصله، لأن ده منصب إداري، ولكن مدير الكورة لازم يكون مارس اللعبة، مع كامل احترامي طبعا لكابتن عبدالناصر محمد (مدير الكرة الجديد)”.