الزمالك يحسم صفقة حمدان .. وفيريرا يحسم صفقة «أدم كايد»

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك في طريقه لحسم صفقة حامد حمدان لاعب وسط فريق بتروجت بعد إتمام التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فاركو.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: هناك رغبة في ضم حمدان من بتروجت، وهناك اتجاه لانتقال مهاب ياسر للفريق البترولي ضمن الصفقة.

وأضاف: يانيك فيريرا يحسم موضوع ضم أدم كايد، لو وافق المدرب الجديد على ضمه سيصل اللاعب الأسبوع المقبل للتوقيع الرسمي.

وأكمل: حسام أشرف سينتقل لنادي سموحة على سبيل الإعارة، فيما ينضم أحمد محمود معارًا لنادي الاتحاد السكندري، ومحمد عاطف إلى طلائع الجيش أيضًا.