عبد الناصر محمد يدخل دائرة الترشيحات لمنصب مدير الكرة في الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن عن دخول عبد الناصر محمد، دائرة الترشيحات بقوة لمنصب مدير الكرة في الزمالك.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عبد الناصر محمد يدخل دائرة الترشيحات بقوة لمنصب مدير الكرة في الزمالك".

وفي سياق آخر، أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك في طريقه لحسم صفقة حامد حمدان لاعب وسط فريق بتروجت بعد إتمام التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فاركو.

وقال عبر برنامجه “بلس 90” على قناة النهار الفضائية: هناك رغبة في ضم حمدان من بتروجت، وهناك اتجاه لانتقال مهاب ياسر للفريق البترولي ضمن الصفقة.

وأضاف: يانيك فيريرا يحسم موضوع ضم آدم كايد، ولو وافق المدرب الجديد على ضمه سيصل اللاعب الأسبوع المقبل للتوقيع الرسمي.