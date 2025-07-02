لمدة 5 مواسم.. الزمالك يُنهي صفقة أحمد شريف رسميًا مقابل 25 مليون جنيه

قال الإعلامي مدحت شلبي، عبر برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر، إن نادي الزمالك أنهى اتفاقه مع نادي فاركو للتعاقد مع المهاجم أحمد شريف، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تدعيم خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد.

وأضاف أن الزمالك وقّع مع اللاعب على عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء لمدة خمس سنوات قادمة، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية، حيث بلغت قيمة الصفقة 25 مليون جنيه.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق بداية من فترة الإعداد للموسم المقبل، ليبدأ مشواره مع الزمالك بقميصه الجديد، في ظل رغبة الجهاز الفني في بناء فريق قوي قادر على المنافسة.