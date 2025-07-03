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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يبدأ تسويق سيف الدين الجزيري استعدادًا لرحيله

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
رباب الهواري

بدأ نادي الزمالك خطوات جادة من أجل تسويق مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري، تمهيدًا للاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لما كشف عنه الإعلامي جمال الغندور في تصريحات لبرنامج “ستاد المحور”.
 

تحركات المدير الرياضي

أوضح الغندور أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي الأبيض، كُلّف بالبحث عن عروض خارجية للاعب، سواء من أندية خليجية أو ليبية، من أجل تسهيل عملية رحيله هذا الصيف، خصوصًا في ظل وجود رغبة فنية وإدارية للاستفادة من مقعد اللاعب الأجنبي بقائمة الفريق.

هدف الرحيل: تمهيد للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد
 

وأشار الغندور إلى أن إدارة الزمالك ترى أن رحيل سيف الدين الجزيري سيكون مفتاحًا هامًا لتدعيم الفريق بلاعب أجنبي جديد، سواء في مركز المهاجم الصريح أو الجناح، وهو ما يتماشى مع خطة النادي لإعادة بناء الفريق من جديد قبل انطلاق الموسم الجديد.

سيف الدين خارج الحسابات الفنية

ويأتي هذا التوجه في ظل خروج اللاعب التونسي من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، حيث لم يقدم الجزيري الأداء المنتظر خلال الموسم الماضي، الأمر الذي دفع إدارة الزمالك للتفكير في تسويقه والاستفادة من رحيله على الصعيدين الفني والمالي.

البحث عن عروض مناسبة

وتعمل الإدارة حاليًا على إيجاد عرض مالي مناسب يرضي اللاعب والنادي معًا، وسط تكهنات حول إمكانية انتقاله إلى أحد الأندية الخليجية التي سبق وأبدت اهتمامها بضمه في فترات سابقة، ما قد يفتح الباب أمام تحركات سريعة لإتمام الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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