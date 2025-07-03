أحمد حسن يكشف مفاجأة لجمهور الزمالك بشأن المدير الفني

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسن، موعد إعلان نادي الزمالك عن المدير الفني الجديد، لقيادة تدريب الفريق خلال الموسم الجديد.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “الزمالك يقدم يانيك فيريرا بشكل رسمي اليوم للإعلام والجماهير”.

وحسم البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني المنتظر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اختيار مساعديه في مهمة تدريب الفريق الأبيض، خلفًا لأيمن الرمادي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، أسماء أعضاء الجهاز الفني المرتقب الإعلان عنه بقيادة يانيك فيريرا، وجاءت كالتالي:



- الفرنسي بيير باهرل - مدرب عام.

- الفرنسي جوليان لاجوكس - محلل أداء.

- الصربي يوجوسلاف لازيتش - مدرب حراس مرمى.

- البلجيكي جلين فيركوترين - معد بدني.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني الجديد سيباشر عمله بإجراء القياسات الطبية والبدنية الشاملة للاعبين، ضمن خطة تأهيل دقيقة تهدف للوصول لأفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق الدوري الجديد.

ونظرًا لضيق الوقت، أشار المصدر إلى وجود نية لإقامة معسكر داخلي في القاهرة، بدلاً من تنظيم معسكر خارجي، مع تجهيز كل المستلزمات الطبية والرياضية اللازمة لانطلاق التدريبات دون تأخير.

وأوضح المصدر أن اختيار موعد بدء الإعداد جاء وفقًا لرؤية المدير الفني فيريرا، الذي وضع جدولًا زمنيًا يتماشى مع استحقاقات الفريق في الموسم المقبل، بهدف تحقيق أفضل إعداد فني وبدني قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وأكد أن جميع الترتيبات الخاصة بفترة الإعداد قد تم الانتهاء منها، من تجهيز الملاعب والمعدات إلى وضع خطة التدريب اليومية، ليبدأ المدرب البلجيكي مهمته مع الزمالك بشكل فوري ومنظم.