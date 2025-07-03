لا يستحق البقاء.. أيمن يونس يفتح النار على نجم الزمالك

فتح أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، النار على التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال أيمن يونس، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية “اون سبورتس": ”سيف الجزيري، لا يستحق البقاء مع الزمالك، هو ممكن يتواجد في الدوري المصري ولكن مع الزمالك لأ".

وأضاف: "سيف الجزيري، أنا أكتر واحد شجّعته ولكن مزاجه وحش أوي وفاقد الشغف، وهو بيلعب تحس أنه مش مستمتع ومن الأفضل أن يرحل عن الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري".

يذكر أن سيف الجزيري، لعب مع الزمالك في الموسم الماضي 35 مباراة في مختلف البطولات، أحرز خلالها 9 أهداف.





