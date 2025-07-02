الزمالك يقتنص جوهرة فلسطينية من الملاعب الهولندية.. من هو آدم كايد؟

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد، جناح نادي ناك بريدا الهولندي، في صفقة انتقال حر، حيث من المنتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل لإجراء الفحص الطبي تمهيدًا لضمه رسميًا.

وتولى المدير الرياضي لنادي الزمالك، جون إدوارد، مهمة التفاوض مع اللاعب خلال الأيام الماضية، ونجح في التوصل إلى اتفاق نهائي معه لضمه إلى صفوف الفريق.

وتعد صفقة كايد بمثابة مكسب كبير للقلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب سينضم دون مقابل مالي، وسيعامل كلاعب محلي وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، نظرًا لحمله الجنسية الفلسطينية.

ويمتلك كايد سيرة ذاتية واعدة، حيث بدأ مشواره في أكاديمية نادي هلسنبورج السويدي منذ أن كان في العاشرة من عمره، وتدرج في صفوفه حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول.

وشارك لأول مرة في مباراة ودية عام 2020، ثم ظهر رسميًا في كأس السويد موسم 2020-2021.

وفي صيف 2022، انتقل إلى نادي ستابيك النرويجي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، إلا أن النادي لم يفعل بند التعاقد.

وبعدها، انتقل في يناير 2023 إلى نادي ناك بريدا الهولندي.

ويجيد كايد اللعب في أكثر من مركز ، حيث تم توظيفه الموسم الماضي في أربعة مراكز: الجناح الأيسر (مركزه الأساسي)، الجناح الأيمن، لاعب الوسط الهجومي، والمهاجم الصريح، ما يعزز من قيمته التكتيكية في الملعب.

من حيث الأرقام، شارك كايد مع فريق هلسنبورج الأول في 39 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، كما خاض عدة تجارب مع فرق الشباب والرديف في ستابيك وبريدا، مسجلًا أرقامًا متوسطة.

ومع الفريق الأول لبريدا، لعب 24 مباراة سجل فيها هدفًا واحدًا فقط.

ورغم تمثيله لمنتخب السويد في جميع المراحل السنية من تحت 16 وحتى تحت 20 عامًا، قرر كايد مؤخرًا تمثيل منتخب فلسطين على المستوى الدولي.