موعد وصول البلجيكي يانيك فيريرا لتدريب الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام عبر بلس 90 مفاجأة بشأن البلجيكي يانيك فيريرا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"البلجيكي يانيك فيريرا يصل القاهرة الأربعاء المقبل ويصطحب 4 مساعدين في تدريب الزمالك".

يصل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني المنتظر لفريق الزمالك إلى القاهرة اليوم الأربعاء لبدء مهام عمله مع الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يصطحب المدير الفني معه أربعة مساعدين، وهم مدرب مساعد، ومدرب حراس مرمى، ومعد بدني ومحلل أداء، بخلاف مساعد مصري.

وأكد مصدر بالزمالك أن مدة التعاقد مع المدير الفني ستكون لمدة موسمين، وكان الأبيض توصل لاتفاق مع المدير الفني البلجيكي لقيادة الفريق في الفترة الحالية خلفاً لأيمن الرمادي المدير الفني السابق الذي قاد الفريق لحصد لقب كأس مصر .

وينتظر فيريرا 3 أزمات قوية في صفوف الزمالك قبل بداية تجربته الأولى في قارة أفريقيا.