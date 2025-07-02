فيريرا يبدأ العد التنازلي.. الزمالك يطلق فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد | خاص

استقر مسؤولو نادي الزمالك على انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 5 يوليو الجاري، بالتنسيق مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، المنتظر وصوله إلى القاهرة مساء اليوم برفقة جهازه المعاون، لبدء مهمته رسميًا على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء لـ"صدى البلد" أن اليوم الأول من فترة الإعداد سيكون مخصصًا لجلسة تعارف بين فيريرا ولاعبي الفريق، على أن تبدأ عقب ذلك مراحل التحضير البدني والفني للموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني الجديد سيباشر عمله بإجراء القياسات الطبية والبدنية الشاملة للاعبين، ضمن خطة تأهيل دقيقة تهدف للوصول لأفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق الدوري الجديد.

ونظرًا لضيق الوقت، أشار المصدر إلى وجود نية لإقامة معسكر داخلي في القاهرة، بدلاً من تنظيم معسكر خارجي، مع تجهيز كل المستلزمات الطبية والرياضية اللازمة لانطلاق التدريبات دون تأخير.

وأوضح المصدر أن اختيار موعد بدء الإعداد جاء وفقًا لرؤية المدير الفني فيريرا، الذي وضع جدولًا زمنيًا يتماشى مع استحقاقات الفريق في الموسم المقبل، بهدف تحقيق أفضل إعداد فني وبدني قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وأكد أن جميع الترتيبات الخاصة بفترة الإعداد قد تم الانتهاء منها، من تجهيز الملاعب والمعدات إلى وضع خطة التدريب اليومية، ليبدأ المدرب البلجيكي مهمته مع الزمالك بشكل فوري ومنظم.