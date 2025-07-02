فيريرا يبدأ الثورة البيضاء.. حسم اختيار أعضاء الجهاز الفني الجديد للزمالك |خاص

حسم البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني المنتظر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اختيار مساعديه في مهمة تدريب الفريق الأبيض، خلفًا لأيمن الرمادي.



وكشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، أسماء أعضاء الجهاز الفني المرتقب الإعلان عنه بقيادة يانيك فيريرا، وجاءت كالتالي:



- الفرنسي بيير باهرل - مدرب عام.

- الفرنسي جوليان لاجوكس - محلل أداء.

- الصربي يوجوسلاف لازيتش - مدرب حراس مرمى.

- البلجيكي جلين فيركوترين - معد بدني.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الزمالك ، خلال الساعات المقبلة، الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث سيصل غدًا الأربعاء، يانيك فيريرا، لتولي تدريب الفريق.