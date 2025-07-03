الزمالك يدرس التعاقد مع طبيب أجنبي للفريق الأول

كشف الإعلامي أمير هشام عن نية نادي الزمالك اتخاذ خطوة جديدة على صعيد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، حيث يدرس النادي حالياً خيار التعاقد مع طبيب أجنبي خلال الفترة المقبلة، في إطار سعيه لتطوير البنية الطبية ودعم الكفاءة العلاجية للاعبين.





ترشيحات محلية ومقترحات فنية

أوضح هشام خلال برنامجه “بلس 90” المذاع على قناة النهار، أن اسم الدكتور أيمن فريد طُرح للعمل ضمن الطاقم الطبي للفريق الأول، وهو أحد الأسماء المعروفة في الأوساط الرياضية. كما أشار إلى أن أكرم فريد أيضًا تم ترشيحه من قِبل أحد مسؤولي الزمالك لشغل المنصب.





جون إدوارد يقترح طبيبًا أجنبيًا

في المقابل، تقدم المدير الرياضي بالنادي، جون إدوارد، باقتراح مختلف يتمثل في التعاقد مع طبيب أجنبي، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تسهم في إحداث نقلة نوعية على المستوى الطبي داخل الفريق، من خلال الاستفادة من خبرات طبية دولية وأساليب علاج حديثة.





القرار قيد الدراسة

بحسب ما ذكره هشام، فإن الإدارة البيضاء تدرس حاليًا جميع الترشيحات والاقتراحات بعناية، مع مراعاة مصلحة الفريق واحتياجاته الطبية في المرحلة القادمة، لا سيما في ظل تزايد الإصابات خلال المواسم الأخيرة، والحاجة إلى طاقم طبي قادر على التعامل بفاعلية مع الضغوط المتزايدة.





توجه نحو الاحترافية

يعكس التفكير في الاستعانة بطبيب أجنبي رغبة الزمالك في تعزيز التوجه نحو مزيد من الاحترافية على جميع المستويات، وهو ما قد يساعد على رفع مستوى الجاهزية البدنية للفريق وتقديم رعاية طبية تتماشى مع المعايير العالمية.





من المتوقع أن تُحسم هوية الطبيب الجديد في الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من دراسة الملفات المطروحة والتشاور بين الأطراف المعنية



