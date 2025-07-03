إمام عاشور ينعى الراحل أحمد عامر.. ماذا قال؟

نعى إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر، الذي وافته المنية أمس إثر تدهور مفاجيء في حالته الصحية.

وشارك إمام عاشور ستوري عبر حسابه الشخصي على انستجرام، صورة تجمعه بأحمد عامر، وكتب: “ربنا يرحمك يا حبيبي”.

إمام عاشور

وقررت النقابة العامة للمهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إقامة عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر خلال الأيام المقبلة، وذلك تكريماً لما عُرف عنه من سيرة طيبة وخلق رفيع داخل الوسط الفني وخارجه.

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أن الراحل كان مثالاً للفنان المحترم صاحب الأخلاق العالية والسمعة الطيبة، قائلاً: "النقابة ستظل تفخر بأبنائها أصحاب السيرة العطرة والسمعة الطيبة، أحمد عامر كان أحد النماذج المشرفة التي نفتخر بها، وسيفتقده الوسط الفني والإنساني كثيراً".

وقال مصطفى كامل: "اتخذنا قرار إقامة العزاء تقديراً لقيمته ومكانته، ولما تركه من أثر طيب في قلوب زملائه ومحبيه، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

وأكدت النقابة أن بابها سيظل مفتوحاً دائماً لتكريم كل من يُحسن إلى فنه وجمهوره، ويترك أثراً إيجابياً بسيرته وسلوكه.