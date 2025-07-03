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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قناة الزمالك تعلن خبرا سعيدا لجماهير النادي.. تفاصيل

شعار نادي الزمالك
شعار نادي الزمالك

أعلنت قناة نادي الزمالك وصول البلجيكي يانيك فيريرا إلى القاهرة، تمهيدًا لقيادة الفريق خلفًا للمدرب أيمن الرمادي.

وقال محمد صبري، مقدم برنامج “زملكاوي”: “المدير الفني المحتمل لنادي الزمالك وصل إلى القاهرة، وهذه أخبار سعيدة لجماهير النادي”.

وأضاف صبري: “فيريرا سيعقد جلسة مع إدارة الزمالك والمدير الرياضي جون إدوارد لإنهاء جميع الاتفاقات النهائية والإعلان المدرب الجديد رسميًا خلال الساعات المقبل”.

وأشار إلى أن المدرب الجديد سيوقع عقدًا مع نادي الزمالك لمدة عامين.

4 مساعدين لـ فيريرا

ومن المقرر أن يصطحب المدير الفني معه أربعة مساعدين، وهم مدرب مساعد، ومدرب حراس مرمى، ومعد بدني ومحلل أداء، بخلاف مساعد مصري.

ويبلغ المدير الفني من العمر 44 عاماً، وسبق له تدريب فريقي الشباب والفتح بالدوري السعودي، وكانت آخر تجاربه مع فريق راسينج وايت ديرنج مولنبيك البلجيكي.

وكان نادي الزمالك أعلن توجيه الشكر للمدرب أيمن الرمادي على الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق وحقق خلالها لقب كأس مصر على حساب بيراميدز.

يانيك فيريرا الزمالك أيمن الرمادي زملكاوي محمد صبري

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