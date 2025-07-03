الهلال يتلقى دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة فلومينينسي بمونديال الأندية

تلقى نادي الهلال السعودي دفعة معنوية كبيرة، قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي، المقرر لها غدًا، الجمعة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن الجهاز الطبي للهلال برئاسة الإسباني خوان خيمينيز، وافق على مشاركة المهاجمَين الأساسيين ماركوس ليوناردو ومالكوم دي أوليفيرا، اللذين عانيا من إجهاد بدني بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة الماضية.

وأضافت الصحيفة، أن الثنائي جاهز لقيادة هجوم الهلال أمام فلومينينسي في المباراة المقبل.

الهلال يحقق مفاجأة تاريخية

وكان الهلال حقق مفاجأة مدوية بالفوز على مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدور ثمن النهائي من المونديال.

ويسعى الهلال لتخطي عقبة فلومينسيني، وتحقيق إنجاز تاريخي جديد بالتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأعلن الهلال منذ ساعات قليلة تعاقده مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، للمشاركة في البطولة، بعد الإصابات التي ضربت خط الهجوم.