عاجل.. الاتحاد البرتغالي يؤكد وفاة ديوجو جوتا نجم ليفربول

أكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، خبر وفاة ديوجو جوتا نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في حادث سير في إسبانيا.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي، أن وفاة جوتا بمثابة فاجعة لكرة القدم البرتغالية بالكامل.

وأضاف: “جوتا كان أكثر من مجرد لاعب رائع، مع ما يقرب من 50 لاعبًا دوليًا في المنتخب، وشخصًا غير عادي يحظى باحترام جميع الزملاء والخصوم”.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جوتا



ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن سيارة جوتا يستقلها مع شقيقه أندريه، خلال عطلتهما في إسبانيا، انحرفت بشكل مفاجئ، مما تسبب في اندلاع حريق بالسيارة.

وأضافت أن بعض المتواجدين بموقع الحادث اتصلوا برقم الطوارئ (122)، بعد امتداد النيران المتواجدة على جانب الطريق.

وتابعت أن انحراف السيارة، قد يكون نتيجة انفجار إلى أحد إطارات السيارة ، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق واشتعال النيران فيها.

يذكر أن النجم البرتغالي انضم إلى نادي ليفربول الإنجليزي في عام 2020، بعدما خطف الأنظار بتألقه مع وولفرهامبتون.

ولعب جوتا 182 مباراة بقميص ليفربول، أحرز 65 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة.