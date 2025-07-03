كريستيانو رونالدو ينعى ديوجو جوتا بعد وفاته المأساوية: لا أصدق ما حدث.. كنا معًا قبل أيام

عبّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن صدمته البالغة وحزنه العميق عقب تلقيه نبأ وفاة مواطنه ديوجو جوتا، نجم ليفربول الإنجليزي، والذي لقي مصرعه فجر الخميس في حادث سير مروع بإسبانيا، أسفر كذلك عن وفاة شقيقه أندريه.

رونالدو كتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" رسالة مؤثرة قائلاً: "لا أصدق ولا أستوعب ذلك.. لقد كنا للتو معًا في صفوف منتخب البرتغال، وكان قد تزوج مؤخرًا. من الصعب عليّ أن أتخيل أنني لن أراك مجددًا."

وتابع قائد منتخب البرتغال السابق بكلمات يملؤها الحزن والأسى: "أتقدم ببالغ التعازي إلى عائلتك وأسرتك وزوجتك وأطفالك. أتمنى لهم التحلي بالقوة في هذه اللحظة العصيبة، أعلم أنك ستكون حاضرًا معهم دائمًا بروحك وذكراك."

واختتم رونالدو رسالته بكلمات وداع مؤثرة: "ارقد في سلام يا ديوجو.. أنت وأندريه ستظلان في قلوبنا دائمًا، وسنفتقدكما جميعًا."

وكان ديوجو جوتا، البالغ من العمر 28 عامًا، قد لقي مصرعه رفقة شقيقه أندريه بعد انحراف سيارتهما عن الطريق واحتراقها بالكامل أثناء سيرها على أحد الطرق السريعة في إسبانيا، لتفقد الكرة البرتغالية أحد أبرز نجومها الذين تألقوا في السنوات الأخيرة مع منتخب بلادهم ونادي ليفربول.

الواقعة أحدثت حالة من الصدمة في الأوساط الرياضية العالمية، حيث توالت ردود الفعل الحزينة من الأندية واللاعبين والمشجعين الذين نعوا جوتا، المعروف بأخلاقه العالية وأدائه المميز داخل المستطيل الأخضر.