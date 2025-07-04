شريف إكرامي يشيد بـ شيكابالا: "موهبة لن تتكرر كثيرًا والتاريخ سيتوقف عنده"

وجه الحارس الدولي السابق شريف إكرامي رسالة مؤثرة إلى قائد الزمالك المعتزل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أشاد فيها بموهبته ومسيرته الاستثنائية في الملاعب.

وكتب إكرامي عبر حسابه اكس الرسمية:"شيكابالا الموهبة اللي صعب تتكرر كتير في الكوره، واللي عاشها يعرف قيمتها كويس حتى لو كان الخصم. واحد من اللاعيبه اللي التاريخ هيقف عندها مش هيعدّي عليها. أيوه المشوار انتهى بس الأثر مش هينتهي والبصمة هتعيش. هتفضل أسطورة محفورة في قلوب كل الزملكاوية. ربنا يكرمك في أي خطوة تختارها ويكتبلك التوفيق في طريقك الجديد."

وكان شيكابالا أعلن أمس الخميس اعتزاله اللعب رسميا، وأنهمر في البكاء خلال ظهوره التليفزيوني على شاشة "إم بي سي مصر 2".

ووقع شيكابالا عقود انضمامه إلى قناة إم بي سي مصر 2، للظهور على الشاشة خلال الفترة المقبلة.

واختتم شيكابالا مسيرته الكروية بقيادة الزمالك للتتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز، إذ سجل ركلة الترجيح الأخيرة التي قادت الفارس الأبيض لحصد اللقب.