محدش يزعل مني.. شيكابالا يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد اعتزاله

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، رسالة لجمهور النادي الأهلي، بعد اعتزاله كرة القدم.

وقال شيكابالا عبر قناة “إم بي سي مصر2”: “ما حدث من جمهور الأهلي في حقي صعب ولا يتحمله أحد، وكنت بضطر أرد لإن مفيش جد بيجيب لي حقي، لأن العلاقة جيدة آخر سنة تقريبًا”.

وأضاف: “أنا اعتزلت كرة القدم، ومش عاوز يزعل مني ولا أريد أي خناقات مع حد، الرحلة انتهت بكل ما فيها".

بالبكاء.. شيكابالا يعتزل كرة القدم

وكان شيكابالا أعلن أمس الخميس اعتزاله اللعب رسميا، وأنهمر في البكاء خلال ظهوره التليفزيوني على شاشة "إم بي سي مصر 2".

ووقع شيكابالا عقود انضمامه إلى قناة إم بي سي مصر 2، للظهور على الشاشة خلال الفترة المقبلة.

واختتم شيكابالا مسيرته الكروية بقيادة الزمالك للتتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز، إذ سجل ركلة الترجيح الأخيرة التي قادت الفارس الأبيض لحصد اللقب.