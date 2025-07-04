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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الهلال المتوقع ضد فلومينينسي في مونديال الأندية.. اعرف موقف حمد الله

عبد الرزاق حمد الله
عبد الرزاق حمد الله

استقر سيموني إنزاجي مدرب الهلال، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المٌقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق مباراة الهلال وفلومينينسي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، صفقة الهلال الجديدة، سيجلس مع مقاعد البدلاء مع إمكانية الدفع به في الشوط الثاني أو عند الضرورة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام فلومينينسي

حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: رينان لودي - خاليدو كوليبالي - نيفيز - لودي - جواو كانسيلو
الوسط: ناصر الدوسري - سافيتش - كنو - مالكوم
الهجوم: ماركوس ليوناردو

وكان الهلال حقق مفاجأة مدوية بالفوز على مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدور ثمن النهائي من المونديال.
ويسعى الهلال لتخطي عقبة فلومينسيني، وتحقيق إنجاز تاريخي جديد بالتأهل إلى الدور نصف النهائي.

الهلال فلومينينسي كأس العالم للأندية مباراة الهلال وفلومينينسي تشكيل الهلال المتوقع

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