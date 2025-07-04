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موهبة مصرية بلا شبيه.. عمرو سلامة يوجه رسالة لشيكابالا بعد الاعتزال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موهبة مصرية بلا شبيه.. عمرو سلامة يوجه رسالة لشيكابالا بعد الاعتزال

عمرو سلامة وشيكابالا
عمرو سلامة وشيكابالا
سارة عبد الله

وجه المخرج عمرو سلامة، رسالة لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، بعد اعتزاله كرة القدم رسميا.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: “أسطورة عيشنا معاها 20 سنة، حب غير مشروط، موهبة مصرية بلا شبيه، قصة درامية أسطورية من المستوى الرفيع، ونتساءل: من النجم الزملكاوي الذي سننتظر نزوله الملعب بعدك؟”.

وكان محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد الفريق أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء، حقق خلالها اللاعب العديد من الألقاب والإنجازات، وكان قائدًا للفريق.

ويُعد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، اللاعب الأكثر حصولًا على بطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 18 بطولة خلال مسيرته منذ ظهوره الأول بالقميص الأبيض.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق، حجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل، والذي كان يرتديه محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق، بعدما أعلن اللاعب اعتزاله لكرة القدم.

يأتي ذلك تقديرًا لـ"شيكابالا" الذي يعد أحد أساطير القلعة البيضاء، ولتكريم اللاعب على مسيرته الكبيرة مع نادي الزمالك.

عمرو سلامة شيكابالا الزمالك

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