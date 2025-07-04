الزمالك يجهز مهرجان اعتزال أسطوري لشيكابالا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تجهيز مهرجان اعتزال كبير لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض المعتزل مؤخراً، تقديراً لمجهودات اللاعب مع القلعة البيضاء.

وسيبدأ مسؤولو الزمالك في التجهيز لمهرجان الاعتزال خلال الفترة المقبلة، ليخرج بالصورة التي تليق بقيمة شيكابالا كأحد أساطير النادي.

ومن المقرر أن يتفق النادي مع أحد الأندية العالمية للمشاركة في مهرجان اعتزال شيكابالا.

وكان محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أعلن اعتزاله كرة القدم خلال الفترة الحالية.

يأتي قرار "شيكابالا" بالاعتزال بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء، حقق خلالها اللاعب العديد من الألقاب والإنجازات، وكان قائداً للفريق.