نجم الزمالك السابق يوافق على الانضمام للصفاقسي التونسي

أكد تقرير صحفي، موافقة الأوغندي ترافيس موتيابا، لاعب نادي الزمالك السابق، على الانضمام لصفوف الصفاقسي التونسي، الصيف الحالي.

وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية، أن موتيابا أعطى موافقته للانضمام إلى الصفاقسي، وفي انتظار استكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي، ثم توقيع العقود".

وتابعت أن تجربة موتيابا الأخيرة كانت مع بوردو الفرنسي، الموسم الماضي، وشارك مع الفريق في 24 مباراة.

الزمالك ينتظر وصول آدم كايد

في سياق آخر، يترقب مسؤولو نادي الزمالك وصول اللاعب الفلسطيني آدم كايد، جناح فريق بريدا الهولندي، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإتمام إجراءات انضمامه لصفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد.

واتفق الزمالك مع كايد ووكيله على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، والتي ستكون في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه الهولندي. ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي فور وصوله إلى مصر، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

وينضم آدم كايد إلى الزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.