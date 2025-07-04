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موعد انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة إثيوبيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة إثيوبيا

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

ينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن ، في الأول من سبتمبر المقبل استعداداً لمباراتى إثيوبيا وبوركينا فاسو في الفترة من 2 حتى 10 سبتمبر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وينطلق المعسكر باللاعبين المحليين، على أن ينضم المحترفون خلال 48 ساعة من انطلاق المعسكر.

ويلتقى منتخب مصر فى شهر سبتمبر المقبل نظيره الإثيوبى فى القاهرة، قبل أن يخرج لمواجهة بوركينا فاسو "المنافس الأول فى المجموعة" خارج الديار، وحال الفوز فى المباراتين سيحسم المنتخب تأهله رسميا لكأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط ويليه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقاط ومن بعده منتخب سيراليون برصيد 8 نقاط.

منتخب مصر اثيوبيا حسام حسن

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