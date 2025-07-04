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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لساني عاجز.. تعليق مؤثر من محمد صلاح بعد وفاة ديوجو

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

كشف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب  عن حزنه الشديد، لوفاة اللاعب ديوجو جوتا فى حادث مروع وقع فى ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس فى إسبانيا.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: "لساني عاجز عن التعبير، حتى الأمس، لم أتخيل يومًا أن شيئًا ما سيُخيفني من العودة إلى ليفربول بعد التوقف، رفاق الدرب يأتون ويرحلون، لكن ليس بهذه الطريقة. سيكون من الصعب جدًا تقبّل غياب ديوجو عنا عند عودتنا، أتعاطف مع زوجته وأولاده، وبالطبع والديه اللذين فقدا أطفالهما فجأة، يحتاج كل من يُقرب من ديوجو وشقيقه أندريه إلى كل الدعم الممكن، لن ننساهم أبدًا".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل جديدة بشأن مصرع البرتغالي ديوجو جوتا، نجم ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، عن عمر 28 عامًا، وشقيقه في ساعة مبكرة من صباح أمس، إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة "زامورا" شمال غرب إسبانيا.

محمد صلاح ليفربول ديوجو

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