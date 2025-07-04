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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرسنال الإنجليزي يعلن رحيل مدافعه رسميا

آرسنال
آرسنال
مجدي سلامة

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، يوم الجمعة، أن المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو سيرحل بالتراضي بعد أن لعب 6 دقائق فقط الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا من إصابات متعددة في الركبة والساق خلال سنواته الأربع مع النادي اللندني، بعضها أبعده عن الملاعب لأشهر، ولا يزال اللاعب غائبًا عن الملاعب منذ خضوعه لجراحة في الركبة في فبراير.

وقال أرسنال في بيان: "لسوء الحظ، أدت الإصابات إلى الحد من وقت تومي على أرض الملعب في الموسمين الماضيين، حيث شارك المدافع كبديل مرة واحدة فقط الموسم الماضي".

وواصل البيان: "لذلك، تم الاتفاق بالتراضي على إنهاء عقد تومي ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته".

شارك لاعب بولونيا السابق في 65 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، مسجلاً هدفين.

يبدأ أرسنال، الذي احتل المركز الثاني في الدوري خلال المواسم الثلاثة الماضية، موسم 2025-2026 بمواجهة مانشستر يونايتد في 17 أغسطس.

آرسنال تاكيهيرو الركبة

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