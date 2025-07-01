قادما من الغريم التقليدي.. آرسنال يعلن ضم كيبا

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي تدعيم مركز حراسة المرمى بضم كيبا أريزابالاجا قامًا من الغريم التقليدي تشيلسي.

وقال نادي آرسنال عبر موقعه الرسمي: “انضم حارس المرمى الدولي الإسباني كيبا أريزابالاجا إلى النادي”.

وأضاف البيان: “حقق الحارس البالغ من العمر 30 عامًا إنجازاتٍ كبيرة مع أنديته ومنتخب بلاده، ويتمتع بخبرة واسعة في الدوري الإنجليزي”.

مسيرة رائعة للحارس الإسباني

وبدأ كيبا مسيرته مع أتلتيك بلباو، وانضم إلى أكاديميتهم في سن العاشرة وتقدم إلى الفريق الأول عبر فترات مع باسكونيا وبلباو أتلتيك، كما أمضى وقتًا ثمينًا على سبيل الإعارة مع بونفيرادينا وريال بلد الوليد قبل أن يثبت نفسه مع أتلتيك بلباو كواحد من أفضل حراس المرمى في وطنه.

في أغسطس 2018، أصبح كيبا أغلى حارس مرمى في العالم عندما انضم إلى تشيلسي، وخلال فترة وجوده في غرب لندن كان جزءًا من الفرق التي رفعت دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

في 2023/24، عاد إلى إسبانيا للانضمام إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة ولعب دوره حيث فاز النادي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني. ثم أمضى كيبا الموسم الماضي مع بورنموث، حيث شارك في 35 مباراة في جميع المسابقات.

بعد تمثيله إسبانيا على مستوى الشباب، ظهر لأول مرة مع المنتخب الأول في مباراة انتهت بفوز إسبانيا 5-0 على كوستاريكا في نوفمبر 2017، وشارك بعد ذلك في 13 مباراة مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى فوزه بدوري الأمم الأوروبية 2023.