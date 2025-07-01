بعد توجيه الشكر له.. أيمن عيد العزيز: في خدمة الزمالك بأي وقت

وجه أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق رسالة الي جماهير الزمالك بعد توجيه الشكر للجهاز الفني .

وكتب عبد العزيز من خلال حسابه الشخصي اكس :" "(وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين)

رحلة قصيرة من مشوار كبير داخل بيتي الزمالك انتهت بكأس مصر بعد موسم صعب.

الحمد لله على بطولة جديدة تُضاف لسجلي كمدرب عام بعد الكونفدرالية.

شكرًا لكل من دعمني، ودائمًا في خدمة الكيان وجماهيره العظيمة.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تواجد حازم إمام المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق بقيادة أيمن الرمادي في الجهاز الفني الجديد.

وأكد المصدر أن حازم إمام سيتواجد بنسبة كبيرة في الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني المنتظر للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يصطحب المدير الفني معه أربعة مساعدين، وهم مدرب مساعد، ومدرب حراس مرمى، ومعد بدني ومحلل أداء، بخلاف مساعد مصري.

وأضاف المصدر أن مدة التعاقد مع المدير الفني ستكون لمدة موسمين، ومن المقرر أن يصل فيريرا إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري لبدء مهام عمله .

وكان الزمالك توصل لاتفاق مع المدير الفني البلجيكي لقيادة الفريق في الفترة الحالية خلفاً لأيمن الرمادي المدير الفني السابق الذي قاد الفريق لحصد لقب كأس مصر .